Suma Store et le Casino de Santenay font des heureux : les lots du concours sont attribués à…

La lutte contre la pollution et l’électromobilité : deux thèmes qui rentrent dans le vaste domaine de la RSE, la Responsabilité sociétale des entreprises.

En d’autres termes, la RSE, c’est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable.

Le concours lancé par le Casino de Santenay, en partenariat avec Suma Store visait à mettre en avant la mobilité durable.

C’est donc dans les locaux de Suma Store, au numéro 20 du boulevard de la République à Chalon, que Vincent Montoux, directeur des opérations du groupe Suma et Frédéric Mousset, directeur du Casino de Santenay, ont remis les lots aux 3 heureux gagnants de ce concours. Venus de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or, chacun est reparti avec un vélo électrique Skoda ou encore une trottinette électrique Seat ou Audi.



Des visiteurs ont d’ailleurs profité de ce moment pour venir découvrir la nouvelle ID 5, actuellement exposée dans l’espace Suma Store et poser toutes leurs questions à Vincent Montoux. Questions qui ont toutes trouvé des réponses satisfaisantes : consommation, bornes de rechargement, autonomie, économie, financement... Comme le faisait remarquer l’un des visiteurs : « Monsieur Montoux a réponse à tout ».

Pour clôturer ce moment, Vincent Montoux et Frédéric Mousset déclaraient d’une seule voix : « Il est certain que Suma Store et le Casino de Santenay renouvelleront ce genre d’opération pour permettre au plus grand nombre de découvrir toutes les nouvelles solutions de mobilité ».

Suma Store – MVP recharging

20, bd de la République – Chalon-sur-Saône

JOA Casino

9, avenue de Sources

21590 Santenay

https://www.joa.fr/casinos/santenay