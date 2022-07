Datant de la fin du XIXe siècle, un pont de 180 tonnes, changé par SNCF Réseau à Chagny

C'est un mastodonte d'acier qui a été retiré de la circulation ce mercredi matin à Chagny. Coût du chantier ? Plus de 5 millions d'euros pour SNCF Réseau, l'Etat et la région Bourgogne-Franche Comté. Les explications d'info-chalon.com.

En présence de Olivier Tainturier, Sous-Préfet de Chalon-sur-Saône, Michel Neugnot, Premier Vice-Président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Denis Thomas, Premier Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud, Sébastien Laurent, Maire de Chagny et Jérôme Grand, Directeur territorial SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté, SNCF Réseau a mené ce mercredi matin la dépose du pont en acier qui enjambait la Dheune à Chagny.

Une dizaine d'années autour du sujet

Construit en 1884, il avait déjà fait l’objet de plusieurs remises en état importantes en 1956, 1982, 1984 et d’une remise en peinture en 1985. Cette structure métallique ne pouvant plus être confortée, des études de remplacement de ce pont de 32 mètres ont été lancées en 2015.

Les travaux qui ont commencé en 2021 ont principalement servi à renforcer la partie sous le pont-rail : injection de béton sous les murs existants, création d’une pile au milieu du cours d’eau. Après sa préfabrication en 2021, le nouveau pont sera installé cet été. L’ancien ouvrage sera démantelé et l’acier recyclé.

800 tonnes pour le nouveau pont... et 500 000 euros d'économisés

En faisant le choix de la pose d'une pile de pont sur la Dheune, c'est une économie substantielle d'un demi-million d'euros qui a été permise. A l'heure de l'explosion des coûts, la stratégie portée par la SNCF a été saluée par les co-financeurs. Un sujet sur lequel Michel Neugnot est revenu avec un certain nombre d'interrogations, rappelant l'importance du temps long dans les investissements sur les mobilités ferroviaires. "Les investissements dans les 10 à 15 prochaines années se décident maintenant" a lancé le Vice-président du Conseil Régional tout en admettant "que le train ne peut être partout. Les moyens sont liités et des équilibres sont à tenir" a insisté Michel Neugnot.

Face aux détracteurs politiques, l'élu régional a évoqué la problématique du coût de fonctionnement, "l'usager payant que 26 % du coût, le reste étant à la charge des contribuables alors même que le taux de pénétration du train dans les territoires n'est que de 2 à 3 %".

Une régularité toujours plus performante en Bourgogne-Franche Comté

Alors que l'Image d'Epinal du retard colle à la peau de la SNCF, Jérôme Grand, Directeur territorial SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté et Michel Neugnot, ont rappelé l'importance " des trains qui arrivent à l'heure et qui partent à l'heure si on veut séduire les usagers". Concrètement en 2018, 12 trains sur 100 arrivaient en retard ... désormais, seuls six trains sur 100 arrivent en retard. Un élément qui a de quoi balayer un certain nombre de critiques.

Des travaux menés en partie grâce au Plan de Relance gouvernemental

Les travaux de chagny sont au coeur du plan d'investissement portant sur plus de 300 millions d'euros en Bourgogne-Franche Comté. Des travaux menés grâce au Plan de soutien d'après crise sanitaire, et qui ont pu être menés avec une année d'avance sur le calendrier grâce à la mobilisation des moyens.

"Il y a un très grand enjeu sur les questions de mobilité et de leur décarbonation" a plaidé Michel Neugnot, espérant "un grand débat public sur ces questions essentielles. On est devant cette réalité".

"C'est un chantier qui me rend heureux" a qualifié Olivier Tainturier, Sous-Préfet de Chalon-sur-Saône, rappelant son "amour pour le train" et l'exemplarité du chantier, soucieux de l'environnement et de l'insertion sociale avec 2500 heures de travail réalisées avec du personnel en insertion vers l'emploi.

La dépose du pont s'est déroulée en présence d'un public nombreux, curieux de suivre l'intervention quelque peu hors norme et inhabituelle grâce à une grue DEMAG SL3800 aux dimensions imposantes : 600 tonnes et une flèche de 54 mètres de long.

Les berges et le site seront remis en état en septembre 2022 pour être de nouveau accessibles au public. A l’automne, des végétaux seront plantés pour permettre une protection active des berges tout en favorisant le milieu et sa biodiversité.

Laurent Guillaumé