Librairie L’ Antre des bulles : le coup de coeur de Perrine

‘Tête de Pioche T1 Les Bébêtes du Bayou’ de Frédéric Brremaud et Giovanni Rigano chez Dargaud : « Une petite fille têtue, audacieuse et intrépide qui donne bien du fil à retordre à sa grand mère, décide de partir pour la Nouvelle-Orléans voir sa sœur et son spectacle de claquettes.Traverser tous les Etats-Unis ne l'effraie pas, elle sait qu'elle peut compter sur ses amis à poils et à plumes. Et elle en aura bien besoin quand des trafiquants d'animaux l'enfermeront dans une cage ! Une tête de pioche attachante et ingénieuse pour une folle aventure dans les marais de Louisiane. »

Rubrique Lecture/Coups de coeur de l'été, photo : SBR - Texte transmis par la librairie L'Antre des Bulles.