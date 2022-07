L'inflation au plus haut en France.... depuis 1985

Selon l'INSEE, il s'agit de la plus forte inflation enregistrée en France depuis 1985. Des prix tirés vers le haut, à cause principalement du prix des matières premières et notamment les énergies. A noter que ce prix a ralenti sa hausse sur ce début d'été alors qu'à l'international, les craintes d'une récession économique deviennent de plus en plus forte. Pour le moment, la France poursuit sa croissance avec un très léger +0,5 % de croissance de son PIB, comparativement à la récession qui frappe les Etats-Unis. Les éléments de comparaison avec nos voisins européens devraient être connus ces jours-ci.