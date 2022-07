AVIS DE DECES - Monsieur Henri GAUGY

SAINT-MARCEL - LANS - SAINT-MARTIN-EN-BRESSE - VILLEMONBLE (93)



Yvette, son épouse ;

Marie-Christine, sa fille ;

Camille et Noémie

son petit-fils et son épouse ;

Anaïs sa petite-fille ;

Gaspard et Gustin,

ses arrière-petits-enfants ;

Jean et Lisette

son frère et sa belle-sœur ;

ses nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Henri GAUGY

décédé à l'âge de 94 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 1er août 2022 à 15 heures en l'église de Saint-Marcel.

Henri repose au funérarium de Paccaud de Saint-Marcel.

La famille rappelle à votre souvenir son gendre

Jacques

décédé en mai 2022.