Une main tendue et la Boxe, Amine Belhadj a su saisir sa chance.

Amine Belhadj, jeune châtenoyen de 17 ans, fait partie de ces jeunes que la vie n’a pas forcément aidés. Pourtant, il a pris son destin en main en 2016 dès l’âge de 11 ans en intégrant l’Espace Royal Jeunes de Châtenoy. A cette époque, ses poings ne représentaient pour lui qu’un moyen de "cogner", c’est alors qu’il va rencontrer Saïd Fergani, animateur à l’ERJ qui lui dira : « tu veux cogner, alors monte sur un ring mais il y a des conditions». Pour s’en sortir, Amine va mener en parallèle ses études, la boxe et continuer à l’ERJ.

Ses études

Aujourd’hui il envisage de faire un BTS Logistique, après avoir été de la 6ème à la 4ème au collège Aragon de Châtenoy et fait une 3ème prépa aux métiers du transport au lycée Camille Du Gast de Chalon.

Amine et l’ERJ

A l’ERJ, Amine va participer pendant les vacances aux différentes activités, en plus, il viendra pratiquement tous les jours à l’accueil libre, encadré par Saïd et Léogadie.

Info Chalon : Amine, pouvez-vous nous expliquer les différentes activités que vous avez faites à l’ERJ ?

Amine : « Avec Léogadie, j’ai participé en 2019 à "Octobre rose" où nous avons fait des crêpes. En 2019-2020, avec Saïd, j’ai pris part au projet inter-communes "Hors les murs", nous avons fait plus particulièrement de la boxe. En 2020-2021 j’ai fait partie de l’équipe qui a préparé le "délir-tour", malheureusement il n’a pas pu avoir lieu, premièrement parce que "l’engin" a brûlé et ensuite pour cause de covid. Avec 6 autres jeunes de l’ERJ, nous sommes partis en camp une semaine à Aix les Bains. Avec le graffeur Jul Bonnardin, j’ai participé au projet "Chantier jeunes" pour la réalisation de la fresque derrière l’école de Cruzille. Le dernier jour du chantier, nous avons fait une matinée citoyenne dans le quartier de Condorcet et l’après-midi nous avons terminé la fresque».

La boxe devenue son sport.

Info Chalon : Pouvez-vous nous parler de votre parcours dans ce sport où on donne des coups mais où on en prend beaucoup

Amine Belhadj : « Grâce à Saïd, j’ai fait mes débuts en boxe anglaise à 13 ans au "Ring Olympique Chalonnais" en intégrant la "Boxe Educative". Malgré le besoin de me défouler, j’ai dû apprendre à me contrôler ainsi que les fondamentaux de la boxe (déplacements, perfectionnement de la position des bras, respect des règles, assiduité….). Au bout de deux ans je suis passé au grade supérieur en amateur, en plus j’ai suivi une formation d’arbitrage sur un an et l’année suivante j’ai passé mon PSC1, diplôme que j’ai obtenu et qui m’a été remis par le maire. En 2016, afin de pouvoir participer aux championnats, j’ai pris une licence amateur ».

Ses combats : 3 combats gagnés et 2 défaites

2016 – finale du championnat de Bourgogne à Nevers

2022 – participation aux championnats de Bourgogne au Creusot, catégorie mi-moyen (- de 69 kg) avec qualification pour les championnats de Bourgogne Franche-Comté à Besançon.

2022 – championnats novice (moins de 5 combats) BFC à Besançon : son dernier combat contre Zakaria Cherraki lui donnera le titre de champion BFC des moins de 69 kg.

Dernièrement : Juillet 2022, son 5ème combat à Guebwiller : Amine a perdu aux points contre son adversaire du club local sur décision du jury mais il est bien décidé à prendre sa revanche à la saison prochaine.

Son parcours ne s’arrêtera pas là, l’année prochaine, il sera en Espoir Elite Junior 2, ce qui lui donnera la possibilité de combattre pour viser le championnat de France amateur. Pour ce faire, il lui faudra 15 combats effectifs en sachant que ses 5 combats sont déjà comptabilisés.

Amine est devenu une image ou plus exactement un exemple, notamment pour ses deux frères, qui eux aussi font du sport. Il continue son action au sein de l’ERJ en encadrant des plus jeunes, il peut de cette façon leur montrer que rien n’est perdu et qu’il faut faire confiance à ceux qui vous tendent la main comme Saïd, Léogadie et Julien. Saïd est aujourd’hui son coach de boxe. Bien entendu, Amine ne lâche pas ses études pour garantir son avenir.

