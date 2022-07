Le Givry Starlett Club décroche le titre mondial... un sacre historique pour le club

C'est inédit dans l'histoire française de la discipline. Après la Norvège en 2018 où l'équipe représentait déjà la France mais avait décroché la seconde place, et une 3e place en 2015 en Italie, c'est désormais chose faite ce dimanche avec un titre mondial, totalement inédit et tellement mérité au regard de la progression de nos Givrotines. Face à l'Italie, les Etats-unis, la Belgique, le Pays de Galle, l'Angleterre et les Pays-Bas, c'est un entraînement intensif et de nombreux sacrifices qui ont été couronnés ce dimanche soir pour le GSC. Championnes d'Europe en titre depuis le mois d'avril, c'est désormais un titre mondial que nos championnes peuvent arborer !

En solo, c'est Pauline Perret qui décroche la 7e place sur le classement mondial. Un résultat hors-norme qui vient s'additionner au résultat collectif.

Bravo à toute l'équipe de Véronique Perret, la présidente, à Laura Perret la coach et à toute l'équipe de bénévoles qui entourent le GSC pour cette belle récompense qui devra être célébrée comme il se doit.

Elles ont embarqué aussitôt afin d'être demain matin vers 8H ou 9 h à Givry.