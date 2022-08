Chalon lance une phase d’expérimentation en rouvrant le boulevard de la République dans les deux sens et en réglementant la circulation sur le quai Gambetta

Communiqué de la mairie de Chalon

Les travaux de rénovation du quai Gambetta arrivent à leur terme cette semaine avec l’implantation d’un kiosque qui permettra aux promeneurs de bénéficier dès cet été de boissons et petite restauration. Les bords de Saône bénéficient désormais d’un cadre environnemental nettement amélioré.



La phase de travaux a incontestablement révélé l’intérêt qu’il y avait à apaiser la circulation sur les quais. La fonction de ce secteur de la ville s’affirme ainsi de plus en plus comme dédiée à la promenade et à la détente pour toute la population chalonnaise et pour les touristes nombreux qui débarquent et embarquent sur les quais. De la même façon, les familles se sont immédiatement appropriées le parc de jeux pour enfants que la Ville a créé à côté de l’esplanade du monument aux Morts. L’immense succès de cet équipement, la présence des très nombreux enfants qu’il attire et la communication naturelle des familles avec la promenade des bords de Saône plaident de la même façon pour l’apaisement de la circulation.



Les comptages que la Ville a réalisés pendant les travaux sur le secteur Gambetta font ainsi apparaître une baisse du trafic automobile de l’ordre de 30 %, soit 4 500 véhicules en moins sur les quais. L’accès à la rue Général-Leclerc comme au quai des Messageries ayant toujours été maintenu par la rue Porte-de-Lyon et la rue de Lyon, ces 30% de véhicules en moins (qui ont soit emprunté le pont Jean-Richard soit l’avenue Niépce et la rocade) témoignent qu’il s’agissait d’une circulation de transit qui, avant les travaux, empruntait les quais sans avoir à s’arrêter en centre-ville.

En effet, les relevés effectués sur le stationnement de surface et les parcs en ouvrage du centre-ville prouvent que la fréquentation de ce dernier n’a pas été altérée pendant les travaux et qu’elle a même retrouvé désormais des niveaux équivalents à ceux d’avant l’épidémie.



Par ailleurs, sur un autre secteur du centre-ville, les travaux d’extension du réseau de chauffage urbain par la rue Gloriette impliquent de définir des déviations temporaires et ouvrent ainsi la possibilité de tester de nouvelles hypothèses de trafic dans le but de faciliter l’accès au centre-ville.

Cette double situation, avec la volonté d’apaiser également la circulation empruntant la Porte-de-Lyon et la rue de Lyon, conduit la Ville de Chalon à expérimenter de nouvelles mesures en termes de circulation :

1- Le quai Gambetta restera ouvert à la circulation dans le sens Port-Villiers -> Pont Jean-Richard pour tous les véhicules, comme cela est le cas actuellement. Dans le sens Pont Jean-Richard -> Port-Villiers, la circulation sera réservée aux transports en commun (bus et cars de tourisme) ainsi qu’aux taxis, cyclistes et véhicules utilitaires.

2- Le boulevard de la République sera de nouveau ouvert à la circulation des automobiles dans les deux sens, ce qui n’était plus le cas depuis 10 ans. Les voitures pourront ainsi de nouveau circuler dans le sens place de la République (square Chabas) -> place de Beaune, sur la voie aujourd’hui réservée aux bus. De la même façon, la rue Emiland–Menand (qui passe devant le palais de Justice) retrouvera un double-sens de circulation automobile.

3- Pour renforcer l’attractivité du centre-ville, la Ville étudie par ailleurs la création de plusieurs dizaines de places de stationnement supplémentaires, en menant un effort de rationalisation de l’espace public.

Cette expérimentation débutera à compter de cette semaine et durera plusieurs mois, afin de pouvoir établir à l’issue un bilan objectif des effets qu’elle produira.



Le but de ce test est d’offrir aux usagers du centre-ville une amélioration des conditions d’accès, de circulation et de stationnement en apaisant le trafic routier par le détournement de la circulation de transit et la création de nouvelles possibilités de stationnement.