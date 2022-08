Saint Rémy, l’Amérique du Nord sera le thème de "Place à l’été" à partir du lundi 8 août.

Le Country une des animations de cette semaine sur l’Amérique du Nord prévue le lundi 8 août à 18h00 dans le cadre de "Place à l’été" à St Rémy par le Country Vine et le Country Chalonnais.

Place à l’été bat son plein d’activités et d’animations depuis le 13 juillet. La population san-rémoise peut profiter tout l’été d’animations, d’initiations aux divers sports, à la danse, de concerts, de jeux pour les enfants…

Cette semaine est principalement tournée vers l’Amérique du Sud, quant à la semaine prochaine le thème sera l’Amérique du Nord avec quelques temps forts : du sport avec de l’initiation au judo, au boxing, au football américain pour les enfants, à la danse Pompons pour tout âge, des animations faites par l’Escale….

Lundi de 18h00 à 20h00, l’association Country Vine et l’association Country Chalonnais feront des démonstrations et de l’initiation à la danse country pour petits et grands avec un spectacle de chant. (crédit photo archive Country Vine)

Toutes ces activités et animations sont à retrouver dans le programme "Le tour du monde de Place à l’été", édité par la ville de Saint Rémy.

C.Cléaux