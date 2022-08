Reprise de l'entraînement pour les Chalonnais de l'ACF

Une vingtaine de joueurs de l’Association Chalonnaise de Foot (ACF) ont fait leur retour à l'entraînement avant le début d'une saison qui devra impérativement prendre des airs de remontada pour le club. Plus de détails avec Info Chalon.

Relégué de R3 où il avait pourtant terminé à la 3ème place en Départementale 1 par la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football «pour une licence qui n'est pas rentrée dans les délais», le club a rechaussé les crampons depuis le 25 juillet.

Mais la pilule a du mal à passer.

Rappel des faits, la Ligue justifie sa sanction du manque d'un licencié U10/U11 au 1er mars de la saison en cours. Or, l'article 32 précise que les clubs qui participent au Championnat Régionale 3 (R3) sont notamment tenus de compter dans ses effectifs au minimum 10 licenciés correspondant aux catégories U6 à U9 et au minimum 10 licenciés U10/U11.

Le licencié U10/U11 manquant a bien été enregistré… mais trop tard aux yeux des instances. Le club a également écopé d'une amende de 360 euros.

«Il n'y a pas d'autre choix que d'accepter mais, effectivement, c'est une décision sévère», réagit Rachid Kassi, un des entraîneurs.

Bon, il est vrai qu'ils n'étaient qu'une vingtaine de joueurs à l'entraînment au Stade Léo Lagrange, vacances d'été oblige.

«En raison des fortes chaleurs de ces derniers jours, on commence assez tard, à 19 heures, le lundi, mardi, mercredi et vendredi mais à la mi-août, les entraînements reprendront comme à l'accoutumé le mardi, mercredi et vendredi», précise Rachid.

Du côté des entraîneurs, un nouveau, Sami Gtari viendra prêter main forte à Rachid pour l'équipe 1, Clément Aboubakar est en charge de l'équipe 2.

«Je suis très content d'avoir des nouveaux joueurs et un nouveau coach qui a de l'expérience. On espère avoir une bien meilleure saison dans un esprit serein», nous dit Driss Essabar, le président de l'Association Chalonnaise de Foot (ACF), en photo avec Hassan Serbout, un des joueurs du club).

«Nous avons une bonne collaboration avec l'académie pour développer un pôle jeunesse. Il n'y a pas que le foot, il y a aussi une dimension sociale à l'ACF. On accompagne les jeunes dans leur recherche d'emplois, de stages ou dans leur scolarité», ajoute le président.

Jamais à court d'idées, Driss a des projets de collaboration avec un collège et une école primaire du quartier du Stade et nous indique qu'un tournoi de foot est prévu dans les quartiers prioritaires de la Ville.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati