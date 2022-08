Les jeunes du pôle jeunesse de Saint-Marcel ont rendu leur chantier utile ce lundi matin

C’est accompagnés par leur duo d’animateurs, Gaëlle Dumousseaud et Philippe Gonin que les jeunes du pôle jeunesse de Saint-Marcel ont rendu les clés de leur chantier ce lundi matin à l’école maternelle Jean Desbois.

En effet, ce n'est pas moins de 16 jeunes âgés de 11 à 15 ans qui se sont portés volontaires cet été pour repeindre une classe de maternelle.

« C’était plutôt facile cette fois car la classe était vide et vu que ce n’était pas notre premier chantier, on commence à avoir l’habitude ! » ont déclaré, ravis de leur travail, le petit groupe de jeunes !

C’est sous les yeux de leurs parents, qu’ils ont été félicités par Monsieur le maire et son adjoint en charge de l’éducation et l’animation Jean François Kicinski :

« Merci à vous tous pour votre travail, vu la qualité du rendu final, je ne manquerai pas de vous trouver d’autres petits chantiers au sein de la commune ! » a promis Raymond Burdin, maire de Saint-Marcel.

L’argent récolté par les jeunes pour ce chantier de peinture servira à financer leurs prochaines activités d’été au sein du club, notamment « le raid family express » inspiré du célèbre jeu télévisé « Pékin Express » !

(Plus d’infos prochainement avec Info Chalon)

Philippe et Gaëlle, les deux responsables de la structure jeunesse de la ville, ont également tenus à préciser que le but n’est pas seulement à des fins de financement mais aussi « de redorer le blason » de la nouvelle génération.

« En effet, on veut également prouver qu’un jeune, ne passe pas forcément tout son temps devant les écrans mais qu’il peut aussi s’investir dans un projet réel et qu’il est tout à fait possible dès lors où il est accompagné, de lui faire confiance sur certaines tâches » a indiqué Philippe.

Le bénéfice est donc double, à la période délicate de l’adolescence et même de la pré-adolescence, le jeune prend confiance en lui et les parents, eux, lui accordent plus d’autonomie en le voyant capable de réaliser des projets tels que ce type de chantier.



Prochain rendez vous donc pour l’ Agora 95, pôle jeunesse de Saint-Marcel, le Raid Family Express les 11 et 12 août prochain !





Amandine Cerrone