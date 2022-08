AVIS DE DECES - Madame Andrée DAUXOIS née METROT

SAINT-RÉMY - CHALON-SUR-SAÔNE



Joëlle DE OLIVEIRA LOPES,

sa fille;

Maxime DE OLIVEIRA LOPES, son petit-fils et Lucie ;

Tom et Tara,

ses arrière-petits-enfants ;

parents et amis, ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Andrée DAUXOIS

née METROT

à l'aube de ses 106 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu le mercredi 17 août 2022, à 10 heures, au cimetière de Saint-Rémy.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD du Bois de Menuse et Thérèse pour leur gentilesse et leur dévouement.