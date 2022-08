INCENDIE HOTEL THALIE - De lourds moyens déployés et des flammes impressionnantes

L'établissement hôtelier qui était en cours de rénovation, a été la proie d'un très violent incendie ce samedi soir peu avant 22h. En l'espace de quelques minutes, l'ensemble de la toiture s'est embrasée, pour ensuite s'effondrer sur l'étage supérieur. 4 personnes présentes sur les lieux, ont été mises en sécurité, après avoir signalé l'incendie aux services de secours. Hervé Dumaine, maire-adjoint de Chalon-sur-Saône, s'est aussitôt rendu sur place, afin de prendre la mesure du sinistre, et mobiliser les services techniques de la ville au besoin. Près d'une soixantaine de sapeurs-pompiers de Saône et Loire ont été mobilisés avec le renfort des centres de Montceau les Mines notamment, compte tenu de la forte activité interventionnelle ce samedi. Plus de peur que de mal au final mais des flammes impressionnantes au coeur de la nuit, immortalisées par de nombreux observateurs. Une enquête devrait être ouverte pour connaître les raisons de l'incendie mais le bâtiment a été très lourdemment impacté. Place désormais aux experts.

Laurent Guillaumé - Photos Laurent Guillaumé