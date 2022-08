AVIS DE DECES - Monsieur René BOULICAULT

JAMBLES - CHÂTENOY-LE-ROYAL - CHAGNY



Madame Christiane BOULICAULT, son épouse ;

Marie-France et Patrick,

ses enfants ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René BOULICAULT

Ancien Artisan charpentier

Compagnon du devoir

survenu le 10 août 2022

à l'âge de 89 ans.

La cérémonie aura lieu le jeudi 18 août 2022 à 15h15 en la salle Omniculte du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.