AVIS DE DECES - Madame Simone LEPAUL

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Georges LEPAUL, son époux ;

Philippe et Sylvie LEPAUL, son fils et sa belle-fille ;

Alexandre et Marine

Clarisse et François,

ses petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone LEPAUL

survenu le 10 août 2022 dans sa 95ème année.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 19 août à 10 heures en l'église de Châtenoy-le-Royal, suivies de la crémation.

Elle repose à la chambre

funéraire des PF Roc-Eclerc à Saint-Rémy. La famille

remercie tout particulièrement son auxiliaire de vie, Nathalie d'Elia.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.