Pass Tourisme dans les églises de Saone et Loire à Saisy et St Gervais les Couches

Il est possible de visiter certaines des églises du département de saone et Loire, ce week-end 20 et 21 août 2022 : Saisy le dimanche 21 et Saint-Gervais-sur-Couches le samedi 20

Lors de la brocante du dimanche 21 aout 2022 à Saisy, organisée par l’association des amis de l’église de Saisy http://amis-eglise-saisy.over-blog.com/, des visites de l’église romane du XIIe siècle seront organisées entre 10h et 12h et de 15h30 à 17h ce jour-là . Contact 06 86 88 39 32

Possibilité de visiter également la veille, samedi 20 aout 2022, l’église de Saint Gervais sur Couches, classée aux Monuments Historiques, comme celle de Saisy, du XIIIe siècle, entre 16h et 18h30 (la messe ayant lieu dans cette église à 18h30 ce samedi)

L’équipe Pass Tourisme du diocèse souhaite la bienvenue dans les églises de ces villages : « Une église est un point de repère dans le paysage, Une référence commune pour les habitants, Un espace ouvert à tous pour découvrir un patrimoine, Mais aussi pour méditer, pour prier et trouver un endroit d’apaisement.

L’occasion de passer de bonnes vacances

JCR