J’AI TESTÉ POUR VOUS : après-midi détente dans l’établissement thermal de Santenay

Et si on s’offrait un après-midi détente dans un espace aquatique ? Direction Santenay et sa station thermale, une étape sur la Route des Grands crus de Bourgogne. Piscine et ses hydrojets, bains chaud et froid, hammam ou sauna : nous vous dirons tout de ces installations dernière génération à l’eau thermale.

Arrivée en début d’après-midi au village de Santenay, à 25 min de Chalon, on s’apprête à s’immerger – au sens propre et figuré – dans les installations de la récente station thermale ValVital. Eh oui, elle n’accueille pas que des curistes : tout visiteur peut venir profiter de son espace aqua détente ou des soins bien-être que l’on aura réservés.

Cette station thermale a ouvert ses portes au printemps 2021, c’est dire qu’elle dispose d’installations dernière génération. Tout est d’une propreté impeccable ! Et comme on l’apprécie grandement, on prévoit une tenue adaptée : des sandales antidérapantes à la semelle irréprochable, un maillot de bain (pour monsieur, le short de bain et le bermuda sont interdits) et une serviette. Notons que si vous avez réservé un rituel bien-être, peignoir et serviette vous seront fournis.Bref, me direz-vous, on prépare son sac pour la piscine. Sauf que ! L’espace aqua détente ValVital n’est pas un centre nautique ! Il dispose d’une source dont l’eau thermale est réputée bienfaisante, notamment pour les rhumatismes. Si cela vous intéresse, visitez le site, option Cure thermale.

Nous voilà donc équipée pour une parenthèse rien que pour nous. Un casier verrouillé par votre code recevra vos vêtements et hop ! Prêts pour l’expérience aqua détente ? Go !

La piscine panoramique

Le grand bain, appelé “piscine panoramique” (150 m2 tout de même), on y passerait des heures ! De hautes vitres en pan courbe, tout comme le bassin – j’y tiens, exit le bassin rectangulaire, on n’est pas là pour enchainer les longueurs – offrent une vue verdoyante sur un espace extérieur où les transats vous incitent à tenter une autre activité, économe en énergie : lézarder. En termes de curiste, on appellerait ça le solarium.

Mais je suis là pour le bain dans l’eau thermale, alors je risque un timide orteil dans l’eau : la température est une invite à immerger d’emblée le corps entier. Puis c’est presque un itinéraire tacite : différents programmes font alterner ici et là des jets de massage pour toutes les parties du corps, m’explique Vincent, le souriant maitre-nageur, la vigie du lieu. En fin de journée, après le départ des clients, il animera le cours d’aquagym (zut, je n’ai pas réservé, la prochaine fois, je m’inscrirai !)

Je repère les différents points stratégiques – hydrojets, nage à contre-courant, geyser, lits bouillonnants – ayant bien l’intention de les tester tous, tandis que certains usagers sont irrésistiblement attirés par ceux qui leur procurent le plus grand bien : « Je viens ici depuis quelques mois, nous confie une dame, bien calée sur les barres d’appui du coin jets pour les jambes, et j’ai observé que j’ai moins mal aux genoux depuis. » Pieds, mollets, jusqu’aux épaules et trapèzes, tout passe sous les jets puissants de l’eau thermale.

L’espace bien-être

Dans une autre salle, 4 petits bassins proposent des expériences aquatiques d’un autre ordre.

Pour les moins frileux, une immersion dans un puits (1,70 m de profondeur), dont l’eau est à 17 °C. Le timide orteil de tout à l’heure n’est pas allé plus loin. Mais 3 personnes ont tenté ensemble… le sourire aux lèvres ! « C’est super et il parait que c’est bon pour la santé », lance l’un d’eux, hilare.

Côte à côte, 2 autres petits bassins jouent aussi sur les changements de température : l’un est à 30 °C (facile !), l’autre, justement appelé caldarium, est à 42 °C (on y va progressivement, hein, on n’est pas pressé et pas maso non plus).

Le 4e bassin, c’est allongé dans 30 cm d’eau et les oreilles immergées que vous le savourez ! La “grotte musicale”, c’est son nom, est un poème aquatique… Enfin, une musique, plus exactement, qu’on perçoit sous l’eau. Relaxation garantie ! Nous ne savons pas si différentes musiques alternent, cédant notre place à d’autres curieux. Le bien-être, ça se partage avec élégance, non ?

Vous êtes plutôt sauna ou hammam ? Là, le silence se fait et se respecte. On se recentre, on respire profondément et on transpire en toute quiétude. On en ressort tellement plus zen !

Un rapide passage aux extérieurs nous conduit d’abord sur une terrasse en bois, vers un jacuzzi pouvant accueillir 4 personnes. Mais nous ne voulons pas troubler la détente des 2 occupants, et d’autres personnes semblent attendre leur tour. Il est écrit que nous ne toucherons pas à l’eau de cette fontaine (à bulles).

Le soin modelage du dos

Direction l’espace de l’institut pour le soin réservé à 17 h 30. Nous sommes attendus 15 min avant le début du rituel bien-être, afin de troquer le maillot de bain trempé contre la tenue idoine.

Célestine nous accueille dans un espace paisible et élégant, coupé des bruits de la vie aquatique. Là, la lumière tamisée, le bar à tisanes ou boissons fraiches et un autre jacuzzi plus spacieux permettent de prendre un temps pour soi.

Célestine fait partie de l’équipe des 5 esthéticiennes de Santenay ValVital. Le soin choisi, un “modelage dos détente musculaire”, dure 40 min. Sous l’huile de massage, les mains de l’esthéticienne repèrent les points de tension musculaire. Et on se dit que le temps passe décidément trop vite quand Célestine termine en appliquant une lotion rafraichissante – tous les produits ValVital contiennent de l’eau thermale.

Finis les J’en ai plein le dos ! Ce temps, exclusivement consacré à la détente, vient clore idéalement la parenthèse bien-être à Santenay.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Thermes de Santenay : Cliquez ici

Informations & Réservations :

Accueil : 03 79 48 00 00

Email : [email protected]

Le spa thermal est ouvert du 21 mars au 12 novembre 2022.

L’espace aqua détente : sans réservation, à partir de 6 ans.

Horaires :

Lundi, mardi, mercredi : 14 h à 18 h 30,

Jeudi : 14 h à 19 h,

Vendredi, samedi : 14 h à 20 h,

Dimanche : 10 h 45 à 18 h.

L’institut est accessible à partir de 13 h en semaine.