Banzaï ! Samedi 27 août de 16 h à 22 h sur la presqu’île des Prés Saint-Jean

La Maison de quartier du Plateau vous invite à partager un moment festif et convivial avec cette Fête de quartier sur le thème du Japon, samedi 27 août de 16 h à 22 h sur la presqu’île des Prés Saint-Jean. Prêtez-vous au jeu, quel que soit votre âge ! Il y en aura pour tout le monde, du rétro gaming à la réalité virtuelle en passant par le flipper, des jeux de récré aux jeux de casino...



Découvrez la culture japonaise

Tout public

• Dégustation de thé

• Calligraphie

• Manga sur vinyle et initiation au "chibi"

• Ninja battle

• Sumo

• Création de marque-page

• Combat de samouraï

• Apprentissage du furoshiki

• Flipper

• Balayette mécanique

• Expositions de tableaux, photos et kimonos

• Vente d’éventails et d’objets typiques

Explorez le monde du sport

11 ans et plus

• Judo

• Aïkido

• Tir à l’arc



Soleil levant et enfants

3 à 11 ans

• Maquillage

• Origami

• Structure gonflable

• Fabrication d’éventail et de lanterne

• Sumo



À 20 h, c’est carte blanche !

Un talent, une passion ? C’est l’heure de l’impro, la scène est à vous !

Restauration et buvette payantes

Spécialité japonaise

Food truck "Bento Time"

Animations proposées en collaboration avec l’association Japon-sur-Saône.

Partenaires : Sauvegarde 71 (stand photo et blind test), UEAJ (distribution de pâtisseries et boissons), Judo Club Chalonnais, Club d’Aïkido et les bénévoles.

Infos pratiques : Samedi 27 août de 16 h à 22 h, sur la presqu’île des Prés Saint-Jean.

Accès libre et gratuit.



+ d’infos

Maison de quartier Prés Saint-Jean

1 bis rue Winston-Churchill

03 85 97 09 70

[email protected]

Du lundi au jeudi : 9h/12h - 13h30/18h

Vendredi 9h/12h - 13h30/17h30