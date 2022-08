L'amitié franco-belge au beau fixe à Mercurey

C'est au beaucoup d'émotions et de joie retrouvée que le Comité de jumelage Mercurey-Melen accueillait les familles wallonnes ce vendredi soir à la salle des fêtes. Un moment toujours plus marquant puisque la crise sanitaire est passée par là entre temps, touchant un grand nombre de familles, dont notamment le Président emblématique Roger Douhet. Et c'est en son honneur que toutes les familles ont tenu à marquer le coup en ce week-end de retrouvailles. 60 Belges ont effectué le déplacement à Mercurey, accueillis comme il se doit par les familles participantes de Mercurey et plus largement de la Côte Chalonnaise.

Une dizaine de nouvelles familles ont d'ailleurs rejoint l'aventure en cette année 2022, histoire de montrer la dynamique Belge, autour de cet événement qui se veut très festif. Au programme, bien évidemment échange de biere Wallonne contre nectar Mercuréen, visite organisée par Charle Lelu au musée Nièpce et bien sûr gastronomie et joie de se retrouver autour du traditionnel bal.

Bravo à toute l'équipe organisatrice réunie autour de Brigitte Jessaume pour ce moment qui permet de tirer un trait sur une époque qu'on espère définitivement terminée... et bienvenue à nos voisins Wallons.

Laurent Guillaumé