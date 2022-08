Carrrefour annonce le blocage des prix d'une centaine de produits face à l'inflation

Alors que l’inflation continue de peser sur le budget des ménages, Carrefour agit en faveur du pouvoir d’achat de ses clients en s’engageant à bloquer le prix de 100 produits de ses marques propres pendant 100 jours.



L’opération couvre diverses familles de produits : alimentaires (produits frais, épicerie, primeur, conserves, produits apéritifs, condiments, produits de salaison, boissons, etc.) et non alimentaires (produits d’hygiène, détergents, habillement, petit-électroménager, etc.).



Cette initiative s’inscrit dans le cadre de son défi anti-inflation, lancé début juin, ayant notamment permis de proposer un panier de 30 produits essentiels pour moins de 30€, durant tout le mois de juillet, ainsi qu’une opération “prix serrés” toujours en cours. Celle-ci porte sur 200 produits de marques nationales pour lesquelles Carrefour continue de s’engager à réduire ses marges de façon à répercuter le moins possible, voire pas du tout, les hausses de prix.



En cette veille de rentrée des classes, Carrefour bloque également les prix de produits clés de la rentrée (12 crayons de couleur à 0.55€, 4 surligneurs à 0.99€, lot de 5 cahiers à 1.39€ ou encore le bâton de colle à 0.25€) permettant d’alléger le budget des familles. Un coup de pouce qui vient compléter l’intensité promotionnelle développée sur toute la période juillet-août au travers de remises immédiates de -25% et allant jusqu’à -70% pour les porteurs de la carte Fidélité.