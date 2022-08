TRAVAUX - Des perturbations à prévoir sur les secteurs de Couches et Saint-Pierre-de-Varennes

Les 23 et 24 août

Dans le cadre de son action au quotidien pour entretenir et améliorer la voirie départementale, le Département de Saône-et-Loire engage un chantier de réfection de la couche de roulement en grave émulsion dans les communes de Saint-Pierre-de-Varennes et Couches.

C’est pour la collectivité un investissement de 140 000 € TTC au service de la sécurité et du confort des usagers.

La réalisation de ces travaux nécessitera la fermeture totale de la chaussée

les 23 et 24 août 2022 de 7h30 à 18h.

Une déviation pour tous les véhicules (véhicules légers et poids lourds) sera mise en place par

les RD 978, RD 1 et RD 131 et ce, pour les deux sens de circulation.



Le Département de Saône-et-Loire, conscient de la gêne occasionnée, conduira les travaux dans les meilleurs délais. Pour permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux usagers de respecter la signalisation temporaire et de bien suivre les itinéraires de déviation mis en place en amont du chantier.