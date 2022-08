AVIS DE DECES - Madame Madeleine LAMBREY née NOBLAT

CHALON-SUR-SAÔNE



Guy et Marie-Léa LAMBREY, Véronique et Georges VAUGIER,

Yves et Evelyne LAMBREY,

ses enfants et leurs conjoints ;

Benoît et Mathilde, Simon, Olivier et Céline,

Loïg et Mathilde,

Céline et Nicolas, Servane, Fabien et Marion,

ses petits enfants et leurs conjoints ;

Coline, Rose et Marcel, Octave, Isidore et Ernest, Eléa, Bastien et Eliott, Jeanne, Malo et Madeleine, Gabin, Oscar et Charlie, Elena et Victor,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que ses neveux, nièces et toute sa famille, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine LAMBREY

née NOBLAT

survenu le lundi 15 août 2022.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône le jeudi 25 août à 9h30.

Madeleine repose à la chambre funéraire: 68 bis, Avenue Monnot 71100 Chalon-sur-Saône.

Les visites sont réservées à la famille.