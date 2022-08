Bienvenue à Aurélie Husson et à la Sellerie du Petit Bonheur

Plus que des produits dédiés au monde de l'équitation, Aurélie propose ses services en sellerie, bourrellerie et maroquinerie d'art. Les explications d'info-chalon.com

Elle a ouvert son magasin au coeur de l'été, et ça valait bien un gros clin d'oeil sur info-chalon.com. Victime collatérale de la gestion COVID, elle a décidé de prendre son destin en main, et donner corps à sa grande passion de l'équitation. A 41 ans, maman de deux enfants, elle est repartie sur les bancs de l'école à Dijon pour passer son CAP de sellier-bourrelier. Aussitôt diplômée, Aurélie s'est élancée dans la vie entrepreneuriale.

"Un choix de vie que je ne regrette pas" résume la désormais jeune entrepreneuse, qui entend bien mettre en avant son savoir-faire dans la maîtrise du cuir. Paradoxalement, ses premiers clients ne sont pas venus du monde équestre mais de "bikers" dit-elle toute amusée, "avec des clients trés attachés à leurs cuirs. C'est tout naturellement que j'ai répondu favorablement. Je crée, je répare... Je propose des services trés personnalisés qui vont jusqu'au sac à main ou l'étui de téléphone en cuir". De manière complémentaire, elle propose également ses services dans tous ce qui est personnalisation de textiles, en broderie ou transfert.

Bien sûr, le coeur de l'activité reste tout ce qui touche de près ou de loin au monde équestre. Pour petits et grands, vous trouverez à l'entrée de Saint-Marcel à côté de l'entreprise Michelin, Aurélie saura vous conseiller au plus près de vos besoins et surtout de votre portefeuille.

La sellerie du Petit Bonheur est ouverte du lundi au samedi de 10h à 18H30- 2 Avenue de Chalon - Saint-Marcel - Contact au 06 26 74 65 69.

Laurent Guillaumé