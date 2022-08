Ciné sous les Etoiles « Baby boss 2 » projeté le mardi 23 août

Rendez-vous désormais incontournable des soirées d’été d’août, « un ciné sous les étoiles » revient jusqu’au jeudi 25 août à 21 h 30 avec sept grands succès cinématographiques à la clé. Gratuites, ces séances de ciné en plein air permettent à tous de profiter d’un moment convivial et divertissant pendant les vacances. N’oubliez pas votre pique-nique, vos chaises, transats et petites laines pour cette 6e et avant-dernière séance au Lac des Prés Saint-Jean.



Mardi 23 août à 21 h 30 : Lac des Prés Saint-Jean - Baby boss 2 (Animation)

Durée : 1 h 47

C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras – surtout quand il porte une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Tim, 7 ans, a en réalité affaire à un espion que lui seul peut aider à accomplir sa mission ultra secrète…