Grosse opération de rénovation de l'EMA Aquarelle à Saint-Rémy

Pilier de l'action du Grand Chalon, la petite-enfance demeure au coeur de la mobilisation estivale, à l'image des travaux menés au sein de l'espace Aquarelle de Saint-Rémy. Six semaines de fermeture auront été nécessaires pour mener à bien les travaux. La structure qui propose 40 places est ouverte tous les jours de 7h à 19h. C'est une deuxième phase de travaux pour l'EMA Aquarelle puisqu'en 2019, le Grand Chalon avait réalisé des travaux sur la salle dédiée au personnel, la cuisine et les dortoirs, apportant plus de confort au personnel mais aussi et surtout aux enfants.

Florence Saint-Arroman, Vice-Présidente du Grand Chalon, en charge de la petite enfance, a tenu à souligner que les travaux avaient été réalisés en étroite collaboration avec les usagers, "comme à chaque fois. C'est une stratégie indispensable pour répondre aux usages".

Les travaux de cet été portent sur 275 000 euros TTC et permettent de répondre toujours plus aux normes du moment, libérant toujours plus de place pour le confort des enfants en terme de motricité.

Sur la question énergétique, le Grand Chalon a accentué son action en installant des stores intérieurs permettant de mieux isoler les dortoirs, en se penchant sur la nature de l'éclairage plus économe, et en rénovant complètement les sols souples dans un souci sanitaire. Côté eau chaude, là aussi, le Grand Chalon s'est penché sur le sujet en rationnalisant au plus près la consommation des flux et en adaptant les chauffe-eau au plus près des points de pusage.

Les travaux ainsi réalisés ont bénéficié du soutien de la CAF de Saône et Loire pour 70 %.

Laurent Guillaumé