ELAN CHALON : ‘’L’année dernière on était bien jusqu’en février’’ révèle Damien Bouquet

Quelques heures après la reprise des joueurs de l’Elan Chalon, focus sur un joueur clé : l’ailier et à la fois arrière Damien Bouquet. Le natif de Nuits-Saint-Georges partageait ‘’de très bonnes sensations’’ suite à ce premier entraînement. ‘’Tout le monde est arrivé en avance, a pu faire ses routines et c’est plutôt bon signe’’. Pendant près de deux heures, les hommes de Savo Vucevic ont enchaîné les courses et les tirs.

Avoir un groupe solide

L’année passée, l’Elan a soufflé le chaud et le froid. La première partie de saison était quasi parfaite, la seconde moitié était cataclysmique. ‘’Après février, on a subi des blessures qui nous ont mis dans les difficultés où le groupe a explosé’’ nous confiait le numéro 6 chalonnais. Pour Damien Bouquet, il faut ‘’quoi qu’il se passe, rester uni et solidaire’’.

