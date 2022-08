La nouvelle saison se profile pour les rugbymans séniors du RTC (Rugby Tango Chalonnais). Découvrez la nouvelle poule, le nouveau staff, leurs ambitions, leurs premiers adversaires…

Une quarantaine de joueurs sur 70 licenciés étaient présents !

Sous la houlette du nouveau staff technique du RTC composé de Rudy Léger, l’entraineur de l’équipe sénior, de son adjoint Christophe Cabadaïs et Benjamin Renaud, l’ensemble des joueurs des effectifs rugbymans séniors étaient invités à se présenter au stade Léo Lagrange pour un nouvel entrainement suite à la nouvelle saison de rugby 2022/23 qui se profile et dont le premier match de championnat est prévu le 11 septembre à Rillieux-la-Pape et le 18 septembre avec le derby contre le voisin maudit du Creusot.

Si les séniors ont repris l’entrainement depuis le 9 août, lors de cette séance du mercredi 24 août, on pouvait constater la forte mobilisation des joueurs qui vont composer l’équipe fanion, puisque 40 rugbymans étaient présents à 19 heures pour continuer leur préparation physique.

Si quelques recrues étaient présentes, on notait également la présence des juniors qui changent de catégorie pour accéder à celle des séniors. S’en suivait également la présentation du programme d’entrainement par les coachs Rudy Léger, Christophe Cabadaïs et Benjamin Renaud.

Rudy Léger, l’entraineur de l’équipe sénior de rugby du RTC acceptait de répondre aux questions d’info-chalon :

Rudy, comment s’est terminée pour vous la dernière saison ?

R.L : « On a terminé l’année un petit peu frustré car on a eu l’impression que c’était une saison un peu difficile et en même temps on a pris conscience de ce qu’on savait faire et de ce qu’on pouvait faire. Mais malheureusement l’année s’est terminée comme ça, sans que l’on soit qualifié, donc cela a été très compliqué ! Après, on a un groupe très réceptif, un groupe qui est volontaire, c’est donc l’avantage que l’on a. C’est d’ailleurs pour cela que l’on a demandé aux joueurs de revenir s’entrainer le 18 juin, parce qu’on avait coupé le championnat en avril et si on avait repris les entrainements seulement fin juillet ou début août, l’arrêt aurait été beaucoup trop long et la préparation physique des joueurs les auraient fatigué. Ils n’auraient pas été en forme pour la reprise du championnat. Alors on a repris le 18 juin pour travailler ensemble pendant 4 semaines avec deux entrainements par semaine et à chaque fois nous avions 40 joueurs présents et du coup, nous avons repris l’entrainement que le 9 août ! »

Alors justement, question effectif, on peut parler de combien de joueurs et de nouveaux joueurs pour cette année ?

R.L : « Nous avons environ sur le papier 65 à 70 joueurs recensés avec plusieurs nouveaux dont Romain Spinel qui vient de Beaune, Balthazar Leriche qui vient de Nuit Saint-Georges, Charly Merzet qui vient de Tournus, Benjamin Merigon et Thomas Ferrard qui étaient en espoir à Dijon et puis nous avons 12 juniors qui viennent de monter mais qui se sont déjà entrainés avec nous en fin de saison, donc on se connait depuis la saison dernière. On se connait tous et c’est un groupe qui vit bien et c’est ça qui va falloir faire vivre cette année ! ».

Quelles sont les ambitions de votre groupe pour cette nouvelle saison?

R.L : « Bien sûr, c’est de figurer le mieux possible ! Après nous ce que l’on veut, c’est de former des joueurs car on a beaucoup de jeunes qui montent dont certains n’ont pas le niveau de la Fédérale 2, donc à nous de les prendre en main et de faire évoluer leur niveau! Alors franchement, je ne sais pas si on sera prêts au début de saison mais il faut qu’on le soit assez vite quand même. Néanmoins, nos joueurs travaillent beaucoup, ils sont volontaires, en plus on est plus de 40 à chaque entrainement donc voilà maintenant il faut que l’on fasse monter ce groupe en puissance. Nous souhaitons également une chose cette année, c’est que le championnat ne s’arrête pas au mois d’avril comme la saison passée ! ».

Je crois que vous avez changé de groupe et que vous n’êtes pas tombé dans un championnat très facile ?

R.L : « Oui, nous sommes retombés dans une autre poule, celle de la région lyonnaise avec des équipes qui gravitent autour de Lyon comme Saint-Priest, Rillieux-la-Pape, Saint Claude, Nantua, Villars-les-Dombes donc des équipes compliquées à jouer sans compter sur les deux derby avec Grand Dole et Le Creusot et aussi Pontarlier, une équipe jamais facile à jouer. Il va donc falloir apprendre à travailler vite mais nous, le staff, on est conscients du potentiel de nos joueurs maintenant il faudrait que les joueurs prennent conscience de leur potentiel et cela je le dis sans avoir la grosse tête, sans prétention mais avec du travail. Il faut que l’on travaille dans la confiance et pas dans la suffisance et c’est comme cela qu’on arrivera à faire de belles choses !

Alors justement qui sera présent dans le staff à vos côtés pour les séances de travail et lors des matchs ?

R.L : « En fin de saison nous avons eu 3 départs dans le staff, les frères Levasseur et Jérôme Bonnart alors pour les remplacer nous avons pensé à intégrer Christophe Cabadaïs et tous les deux on s’occupera de l’équipe première sur le weekend, lui sur les avants et moi sur les ¾ et puis pour remplacer Clément nous avons aussi intégré Benjamin Renaud, en effet j’ai pensé que c’était une très bonne chose car c’est un joueur qui vient d’arrêter de jouer mais c’est quelqu’un de très écouté et respecté dans le rugby et ces deux personnes Christophe et Benjamin vont amener énormément de rigueur, un regard nouveau et en plus tous les trois on se connait bien. Quant à Mathieu Verdon, il va continuer de s’occuper de l’équipe réserve ! ».

Quelles sont vos prochaines échéances ?

R.L : « Pour nous, reprise du championnat le 11 septembre à Rillieux-la-Pape et ensuite le gros derby le 18 septembre avec la venue du Creusot ! ».

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B