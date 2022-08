L'exposition «Portraits de France» encore visible ce vendredi à la Maison de quartier des Prés Saint-Jean

Cette exposition rassemble une trentaine de fiches consacrées à des personnalités qui ont contribué à notre Histoire mais n'ont pas encore toutes trouvé leur place dans notre mémoire collective. Plus de détails avec Info Chalon.

Présentée initialement au Musée de l'Homme, à Paris, l'exposition «Portraits de France», qui retrace le parcours de femmes et d'hommes issus de la diversité ayant contribué à l'histoire culturelle, politique, artistique, sportive, militaire, musicale, syndicale, ouvrière ou scientifique de notre pays, est visible à la Maison de quartier des Prés Saint-Jean jusqu'à ce vendredi 26 août 2022.

Les femmes et les hommes présentées ici sont venus des quatre coins du monde ou sont nés en France. Ils sont nés français, ont été naturalisés français ou encore se sont engagés d'une façon ou d'une autre pour la France.

Des histoires fortes, des parcours exemplaires, des engagements explicites. Leurs histoires contribuent à l’Histoire de France depuis 230 ans, de la Révolution française à nos jours, racontées par Emma et Thaïs.

Elle a fait l'objet d'une visite du sous-préfet de l'arrondissement de Saône-et-Loire, Olivier Tainturier, ce mercredi 24 août 2022 à 16 heures.

Ce dernier était accompagné de Louis Margueritte, député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Annie-Lombard, vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi et de l'insertion, représentant Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, Jean-Michel Morandière, adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, représentant Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, et Bruno Rochette, conseiller municipal chargé des Relations avec les associations sportives.

Une exposition qui s'inscrit pleinement dans une volonté de faire vivre l'unité et la cohésion de notre communauté nationale, dans toute sa richesse et sa diversité.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati