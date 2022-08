Les prix des cantines dans les lycées, pour les familles, augmenteront

Pour amortir la hausse des prix des repas dans les cantines des lycées, le Conseil Régional va passer à la caisse pour 4 millions d’euros. Et il créé une tranche supplémentaire pour accorder plus de bourses, pour les familles les plus modestes. Il va aussi investir dans la photovoltaïque dans les Lycées, notamment à Louhans et Château-Chinon.