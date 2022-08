Pierre Paillard, le Chalonnais qui s'associe à la plate-forme Back Market

Le chef d'entreprise qui propose ses offres autour de toutes les solutions digitales, télécommunications et autres cablages depuis de nombreuses années maintenant avec l'entreprise C'Global, vient d'ajouter une corde à son arc. Soucieux d'apporter sa pierre à l'édifice sur la question de la raréfaction des produits dits techologiques et de s'impliquer à sa façon dans la 2e puis la 3e vie des téléphones portables, c'est tout naturellement que Pierre Paillard a pris attache vers la plate-forme Back Market, leader national dans les téléphones reconditionnés afin de proposer à ses clients un nouveau service.

La solution C'Global, proposé depuis début juillet, s'adresse exclusivement aux professionnels, qui disposent d'une flotte d'appareils téléphoniques. Tous les téléphones ainsi proposés bénéficient d'un reconditionnement avec une cinquantaine de points de contrôles et sont garantis deux ans. "C'est du comme neuf. Mais l'offre va plus loin. On propose une vraie analyse des besoins professionnels, une évaluation de ce qui peut et doit être fait en fonction des usages professionnels et on propose la solution technique la plus en adéquation avec les besoins".

"On va même au-delà de cette 2e vie du téléphone avec la 3e qui est celle de la décomposition avec un tri complet des matériaux. Une garantie de destruction des données est fournie avec notamment la destruction des disques".

"La proposition se glisse étroitement dans la Responsabilité Sociétale des Entreprises" glisse Pierre Paillard. "Un moyen de répondre aussi aux exigences de plus en plus réglementaires sur l'impact environnemental".

Pour les entreprises intéressées, n'hésitez pas à prendre contact via le site internet de C'Global

Laurent Guillaumé