Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : ‘Lilou & Charly’, le magasin de décoration intérieur-extérieur et cadeaux qui saura vous séduire

Cette nouvelle boutique est située 18 rue aux Fèvres à la place du magasin « Degrif Marques ».

Ouvert mardi 23 août , la jolie boutique de décoration « Lilou & Charly » située à proximité de la cathédrale et de la Place Saint Vincent, vous accueille dans les anciens locaux du magasin de vêtements ‘Dégrif Marques’ pour vous proposer une décoration d’intérieur et extérieur mais aussi toute une gamme de cadeaux de tous les styles : tendance, décalé, urbain, industriel, shabby…

Dans cette boutique très cosy à l’ambiance feutrée, Isabelle et Stéphane Fernandez vous conseilleront sur les choix les plus audacieux mais aussi vous offriront des conseils personnalisés par rapport au style et aux couleurs de votre intérieur.

Dans ce magasin où tous les styles sont représentés, vous trouverez de nombreux cadeaux a petits prix comme des plus qualitatifs avec une ligne de prix assez étendue.

Ce magasin est ouvert du mercredi au dimanche (fermé le lundi et mardi).

Tél au 03 85 94 19 76

J.P.B.