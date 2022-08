A Jambles, on a tiré les enseignements des inondations de 2015

La commune de Jambles qui avait été lourdemment impactée il y a quelques années par les orages, se retrouvant submergée par les flots d'eau et de boue, a décidé de "prendre le taureau par les cornes". En accord avec un certain nombre de propriétaires malgré des oppositions notoires et incompréhensibles d'autres, un certain nombre d'aménagements ont été réalisés par la commune, pour 88 000 euros.

De lourds investissements pour la commune, mais financés en très grande partie, par des subventions de la région, du département et du Grand Chalon. Profitant d'une visite de Sébastien Martin, dans le cadre d'un point d'étape des travaux FAPC, Luc Bertin-Boussu, entouré de ses adjoints, a présenté une série des travaux réalisés dans la lutte contre les eaux de ruissellement.

Deux mares de 350 m3 chacune

Une première mare de retenue de 350 m3 a été finalisée en amont du centre-bourg sur les hauteurs, permettant de temporiser l'afflux soudain d'eau de ruissellement émanant des coteaux viticoles. Une seconde est dans les tuyaux au-dessus de l'église avec un volume similaire. Deux mares qui permettent de ralentir et de stocker les forts afflux d'eau.

Parallèlement, des fossés ont été aménagés en amont, toujours dans l'idée de ralentir au maximum les afflux d'eau et de boue.

Une solution qui est à relativiser puisqu'en cas de très fort orage avec des volumes inédits, les aménagements pourraient très vite se retrouver submergés. Une évidence dont ont conscience les élus. Pour autant, sur des épisodes dits "normaux", ces premiers aménagements devraient jouer pleinement leurs rôles. Il faudra attendre les premiers orages pour voir comment réagissent les aménagements.

Laurent Guillaumé