Le camp d'été de l'Élan Chalon, c'est fini pour cette année !

Du 22 au 26 août 2022, 125 jeunes venus de toute la France ont participé au traditionnel camp d'été de l'Élan Chalon Association au Colisée. Plus de détails avec Info Chalon.

Après la finale au Colisée ce vendredi 26 août 2022, c'était l'heure de se dire au revoir pour les 125 jeunes basketteurs venus des quatre coins de l'Hexagone, du Luxembourg, d'Italie et de la Martinique pour l'un d'entre eux, dont une douzaine d'arbitres stagiaires, participer aux ateliers proposés par la quinzaine d'éducateurs mobilisés pour le traditionnel camp d'été de l'Élan Chalon Association.

C'était aussi l'occasion pour Véronique Juillot, présidente de l'Élan Chalon Association, et Alexis Sangouard d'attribuer les titres de Most Valuable Player (MVP) du camp d'été 2022 à William-David Nisima, de MVP Rookie à Emma Montagné, de MVP Sophomore à Nomena Lamborot, de MVP All-Star à Maksen Benssalah et le Coup de cœur à Roméo Kone.

Durant ces cinq jours intensifs, ces jeunes étaient logés à l'internat sportif du lycée Émiland Gauthey. Quant à la douzaine de jeunes qui ont participé au camp arbitre, ils sont tous sortis avec un diplôme en poche à l'issue de la formation.

Étaient également présents, Bruno Rochette, conseiller municipal délégué aux sports, Ilian Evtimov, ailier fort du club de 2010 à 2016, Mykyta Naumov, internationam ukrainien et ancien pivot du club de 2014 à 2018, Michael Mazoyer qui représentait Sport 2000, Stéphanie Ros et Patrick Martin, respectivement secrétaire et membre du bureau de l'Élan Chalon Association.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati