150 spectateurs pour la soirée-débat autour du film-événement «L'Empreinte»

Organisateur de stages de «reconnexion à la vie» et héros du film «L'Empreinte», Florian Gomet était ce vendredi 26 août au Mégarama Chalon pour un ciné-débat. Plus de détails avec Info Chalon.

Ex-professeur de maths converti à la naturopathie et à l'hygiénisme, Florian Gomet a parcouru 3500 kilomètres à travers toute l'Europe, depuis la Saône-et-Loire où il vit aujourd'hui à la Mer Noire et ce, en plein démarrage de la pandémie de Covid-19, pieds nus, sans ressources ni passeport, en e nourrissant seulement de fruits et légumes crus, pendant 4 mois, soit un marathon par jour.

Héros de «L'Empreinte», le film-événement qui lui est consacré, cet aventurier de 37 ans était ce vendredi 26 août 2022 au Mégarama Chalon pour un ciné-débat.

Présent à la projection, il se dit surpris que cette démarche «toute simple, d'un mec tout simple qui part sans rien» puisse susciter autant d’attentions.

Frugivore, Florian au cœur de cette œuvre, croit si fortement en la vie et sa bienveillance, qu'il avait envie de partager ce qu'il avait lui-même appris avec les autres.

Il expliquait notamment que jusqu'alors, il n'avait jamais couru pieds nus plus de 20 kilomètres d'affilée et n'affichait qu’une moyenne hebdomadaire de 60-70 kilomètres avant de réaliser ce périple sur 88 jours.

Un voyage que cet athlète accompli a vu plutôt comme une «initiation» et qui s'est effectué non sans mal, a-t-il pu constater, tant sa démarche sera parfois mal comprise, notamment à l’Est de l’Europe.

Florian Gomet, qui ne vit que pour relever des défis toujours plus grands, est aujourd’hui sylviculteur, «un métier qui me sert de préparation physique en complément du triathlon», dit-il.

Également hygiéniste, ce conférencier est l'auteur de quatre ouvrages : «Guide de survie au 21ème siècle», «La Marche Sans Faim», «America Extrema» et «Premières expéditions».

Outre ces expéditions, il dit s'intéresser à des sujets aussi éclectiques que l'analyse transactionnelle, la permaculture, le yoga, la méditation, l'alimentation vivante, le jeûne, le tantra, la cryothérapie et la sylvothérapie. Une approche globale traduite dans ce qu'il appelle son «Eden Project».

À noter que «L'Empreinte» a été réalisé par Pierre Barnérias déjà à l'origine de «Hold-up, retour sur un chaos», un documentaire à succès qui entend dénoncer les «mensonges et corruptions» autour de l'épidémie de Covid-19 et largement accusé de «complotisme».

«L'Empreinte» a attiré 150 spectateurs au Mégarama Chalon.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati