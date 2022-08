Pot de départ à la retraite de l'emblématique Paulette Magnien, gérante du restaurant «Le Mont Blanc»

Après 44 ans de bons et loyaux services passées à la tête du restaurant «Le Mont Blanc», Paulette Magnien a pris sa retraite. C'est une page qui se tourne pour ce célèbre établissement Chalonnais situé au 42 Rue de Lyon et une nouvelle qui s'ouvre avec son successeur, Hervé Ternowskyj. Plus de détails avec Info Chalon.