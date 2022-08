Forte affluence à la fête de l’eau de Fragnes-la-Loyère

Le samedi soir, un dîner dansant animé par Samuel Dorier a réuni 150 personnes sous la fameuse halle de la commune.

Et au programme du dimanche, les traditionnelles bulles sur l’eau mais aussi quelques nouveautés cette année avec les rosalies de chez Friendly’ rosalies mais aussi un concours de vélo fleuris organisé par le cyclo club de la commune.

A 14h, les participants avaient rendez-vous avec leur vélos sous la halle de Fragnes-la-Loyère afin de proposer leur vélo fleuri au jury, composé de personnes du club, de la mairie mais aussi de commerçants.

Les critères de notation était divisés en 4 catégories : l’aspect général, la recherche de choix des matières, l’harmonie et une dernière partie regroupant l’originalité et la créativité.

C’est une fois que le jury a terminé son évaluation que les 9 enfants participants ainsi que deux adultes inscrits « hors concours » ont pu grimper sur leurs vélos afin de faire le tour de la commune pour se retrouver au parc des lauriers et faire une photo.

Puis Patrick Pignon, président du cyclo club de la commune, a pris la parole afin de dire quelques mots et d’annoncer les gagnants de chaque catégorie et leur remettre médailles et trophées.

Il l’a promis, l’an prochain il y aura une catégorie adulte : avis aux amateurs !

A 15h30, au bord du canal, L’amicale jurassienne du chien terre neuve a fait une démonstration de sauvetage dans l’eau.

Tout au long de la journée, le public pouvait se balader le long du canal où il y avait différents stands : des artisans exposants mais aussi des stands de sensibilisation au don d’organe mais également au don du sang.

L’amicale des donneurs de sang de Fragnes-la-Loyère organise d’ailleurs sa dernière collecte de l’année le mardi 13 septembre 2022.

Vous pouvez dès à présent réserver votre créneau horaire ici.

Les fralois, venus nombreux ont été ravis de renouer avec cette fête traditionnelle : « ça fait du bien de revoir la fête de l’eau dans le village et ça permet de se sentir encore un peu en vacances » a confié une maman venue en famille pour profiter des activités.



Amandine Cerrone