Golf Chalon - 3e de la finale régionale du Challenge National des Ecoles de Golf 2022

Félicitation pour cette belle 3eme place obtenue à la finale régionale du challenge des écoles de golf 2022 !

Un grand bravo à nos 6 jeunes ANDRE, CÔME, ESTEBAN, LILOUBRUNE, LIVIO et TIM qui ont su porté haut les couleurs de l’ASGolf la Roseraie, ainsi qu’à leur le coach Laurent Seinger et aux 2 bénévoles accompagnateurs, Zoe Zamudio et Ludovic Dugenest.

A l’issue de l’année scolaire 20211/22, l’école de golf de Chalon s’est classée 6e, sur les 36 golfs que compte la ligue de Bourgogne-Franche Comté.

9 clubs étaient en lice et 54 enfants ont participés à cet événement organisé sous une grosse chaleur par la ligue au Golf de Quetigny à Dijon.

Le président Claude Schatz était présent lors de la remise des prix et en a profité pour saluer Emmanuelle Gerhart, conseillère technique fédérale.

Bonne Rentrée à tous