Une rentrée en Kimono pour tous au Dojo de la rue de la paix.

C'est de nouveau l'effervescence au Judo Club Chalonnais où depuis mardi 30 aout, les portes se sont à nouveau ouvertes afin de vous accueillir pour cette nouvelle saison.

Comme chaque année, les petits et les grands auront de quoi s'épanouir au contact du tatami et c'est par tranche d'âges que le Judo Club propose ses activités dès 5 ans et ce jusqu'à….

Toujours au manette, le directeur Technique Yann DU CLOSEL, sera secondé cette saison, pour les baby Judo, les 6/7 ans ainsi que le nouveau cours de Taïso, par le jeune et dynamique Frédéric MAZUE, 2ème Dan et arbitre National.

Très actif pendant l'été dans le cadre du "Judo été Tours", le Judo Club Chalonnais est allé proposer des initiations un peu partout sur le territoire Chalonnais. Ainsi près de 500 personnes ont pu revêtir le kimono pour une séance découverte fort appréciée !

Des permanences se tiennent depuis hier, puis aujourd'hui mercredi 31 Août de 14h00 à 18h30 et jeudi 1er septembre de 16h00 à 18h30, ainsi que pendant les heures de cours.

Reprise des entrainements dès vendredi 2 Septembre pour les benjamins/minimes et les plus grands.

Le Judo club sera aussi présent au Forum des sports samedi 3 septembre au parc des expos de Chalon de 10h00 à 18h00.

Pour tous renseignements, Judo club Chalonnais, 26 rue de la paix à Chalon, et au 06.81.48.00.30.