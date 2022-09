À Chalon-sur-Saône, les Restos du Cœur se préparent à une campagne d'hiver difficile

La 38ème campagne d'hiver des Restos du Cœur débutera à la fin du mois de novembre. Cette année, elle se fait dans un contexte particulier en raison d'une conjoncture économique qui engendre la flambée des prix de bien des denrées alimentaires. Au centre de distribution de Chalon-sur-Saône, les bénévoles s'attendent à plus d'inscriptions et doivent s'organiser pour se réapprovisionner. Plus de détails avec Info Chalon.

Avec une hausse des prix à la consommation élevée à 5,8% sur un an, contre 6,1% en juillet, selon les données provisoires publiées mercredi par l'Insee, et qui pourrait susciter des réflexes de repli sur soi, la solidarité envers les plus démunis s'avère plus que jamais être une impérieuse nécessité en cette fin d'été.

Cette philosophie a toujours prévalu au centre de distribution des Restos du Cœur de Chalon-sur-Saône, où la centaine de bénévoles ne ménagent pas leurs efforts pour remédier à la précarité.

En ce jour de rentrée scolaire, il est l'heure de faire le bilan de mi-parcours, après 24 semaines sur les 36 que compte la campagne d'été qui se termine fin novembre.

Durant cette campagne d'été, le centre de distribution de notre ville accueille 660 familles acceptées à l'aide alimentaire, ce qui représente 1500 personnes, soit 10% de plus qu'en 2021, un chiffre qui n'a cessé de progresser.

Ce à quoi il faut ajouter 40 familles de réfugiés Ukrainiens.

C'est aussi un nombre record de 82 bébés pris en charge et 105 000 repas distribués.

La centaine de bénévoles œuvrent chaque semaine pour réceptionner la marchandise livrée, la trier, la stocker, la disposer sur les rayons, en vue d'une distribution tenant compte des réserves disponibles et du nombre de personnes accueillies.

Un travail où le physique et le mental interviennent de concert, en bonne coordination avec le concours efficace des "anciens" parfaitement rodés à ces exercices. Tout se déroule dans une belle entente, une ambiance quasi-familiale, ce qui n'est sans doute pas pour rien dans la pérennité de l'engagement des bénévoles.

Et lors de la distribution, les personnes sont toujours accueillies avec sympathie, quelques mots sont échangés où la plaisanterie apporte souvent de la bonne humeur, ce qui est apprécié de tous, surtout pour les personnes isolées dont c'est parfois le seul contact avec autrui.

Pour l'heure, 104 tonnes de ramasse* ont été récoltées, un chiffre identique à l'année dernièe pour la même période mais, comme nous l'explique Bernard Cadot, le responsable du centre de distribution de Chalon-sur-Saône, «étant donné qu'il y a 10 % de familles en plus, c'est donc plus compliqué de distribuer les mêmes quantités».

Une situation d'autant plus difficile que Bernard fait état de pénuries sur de nombreux produits comme les conserves de poissons, les protides, les viennoiseries, les gâteaux et les plats cuisinés.

Pour ne rien arranger, les produits d'hygiène prennent la même tendance.

À noter que les livraisons au niveau national ont lieu toutes les quatre semaines, durant cette campagne d'été.

«Nous sommes obligés de rationner. Heureusement, avec le national permet d'avoir des distributions à peu près normales pour deux semaines», ajoute Jean-Louis, un des bénévoles.

Concernant la 38ème campagne d'hiver à venir, la collecte se fera les 7 et 8 octobre dans 6 enseignes (Carrefour Chalon Nord, Carrefour Chalon Sud, le Carrefour Market de Saint-Marcel, Leclerc Chalon Nord, Leclerc Lux et l'Intermarché de Saint-Rémy).

«On espère que cette collecte sera aussi bonne que l'année dernière même si la conjoncture est compliquée. Elle devrait permettre de faire la jonction entre les campagnes d'été et d'hiver», précise Bernard Cadot.

En 2021, la collecte a permis de récolter 5 tonnes de denrées, 7,2 tonnes si on ajoute les produits pour bébés.

Afin de compléter la centaine de bénévoles et de personnes extérieures qui viennent prêter main forte à l'équipe, le centre de distribution espère dans l'idéal une vingtaine de nouvelles recrues pour le centre de distribution et la collecte, dans le cadre d'une réorganisation en octobre, en revenant à une distribution accompagnée, «si les conditions le permettent».

Les personnes intéressées sont priées de se rapprocher du responsable de l'antenne de Chalon-sur-Saône, la ligne téléphonique n'étant toujours pas rétablie.

«Nous sommes à dix inscriptions par semaine et nous risquons d'atteindre la barre fatidique des 800 familles avec un risque accru de pénurie», déplore le responsable.

Avec plus de familles et moins de poduits, une campagne d'hiver qui s'annonce d'ores et déjà difficile.

* Collecte.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati