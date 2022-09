Rencontre avec Christophe Ramillon, président du nouveau club de tennis fusionné « La Thaliette »

Depuis juillet, les clubs de tennis Virey-Lessard d’une part, et Fragnes-la-Loyere d’autre part, ont fusionné en un seul et même club « Le tennis club la Thaliette ».



Info Chalon a rencontré le président du club, Christophe Ramillon.

Christophe, vous êtes originaire du club de Virey-Lessard, pouvez vous nous dire pourquoi cette fusion avec le club de Fragnes-la-Loyère ?



"Cela faisait un petit moment que l’on y pensait, nous avons toujours travaillé en étroite collaboration, on est voisins, on se connaît, on se prêtait les courts, on se rencontrait… etc. donc on a sauté le pas ! Cela nous permet de nous agrandir, de profiter des avantages et de l’expérience des deux clubs. À Fragnes-la-Loyère en plus, il n’y avait plus d’école de tennis, c’est désormais corrigé !

Et ce nom, « La Thaliette » qui l’a choisit ?

" Lorsque la fusion a été décidé, tout de suite le choix d’un nom pour le club s’est imposé. Nous avons alors lancé une boîte à idées à tous les licenciés du club. 6 noms sont ressortis, nous avons tous voté et c’est donc « la Thaliette » qui représente la rivière qui passe dans les 3 communes, qui l’a emporté !"

Quels sont les différents projets du club pour cette année 2022-2023 ?



"Et bien nous avons 4 grands projets pour cette nouvelle saison.

Le premier concerne l’amélioration des infrastructures, notamment les courts appartenant à la commune de Fragnes-la-Loyère qui sont fortement dégradés.

Le second c’est bien sûr de développer notre école de Tennis. Tout d’abord, détecter les gros potentiels dès le plus jeune âge afin de les orienter comme il se doit et de sensibiliser les parents sur les différentes opportunités. Aussi à l’approche des championnats de tennis, nous souhaitons réunir les équipes pour s’entraîner ensemble afin de renforcer la cohésion de groupe et l’esprit d’équipe.

Le troisième projet est de développer la vie associative du club afin de répondre au maximum aux attentes et envies de nos adhérents. Notre club doit rester avant tout un lieu de partage, de rencontres et de convivialité. Nous souhaitons également développer nos partenaires.

Enfin, le dernier projet concerne la formation. Nous souhaitons former au sein du club un JAE (Juge Arbitre de compétition par Équipe) et un JAT (Juge Arbitre de Tournoi) afin de développer nos possibilités. "



Vous souhaitez agrandir vos partenaires, parlez nous d’un partenariat existant au sein du club ?

"Nous travaillons en étroite collaboration avec l’IME (Institut Médico Éducatif) de la commune de Virey-le-Grand. C’est une fierté pour nous que de pouvoir proposer ce partenariat. Actuellement, 7 enfants de la structure, âgés entre 7 et 11 ans, viennent s’entraîner une heure par semaine le mercredi matin avec l’un de nos entraîneurs diplômés qui a une spécialisation sur le handicap. Nous allons intensifier cette section dès cette fin d’année en proposant un second créneau d’accueil, certainement le mardi matin.

les prochains rendez-vous

Les permanences d’inscriptions à l’école de tennis et au cours adultes, le mercredi 7 septembre de 10h à 12h et 14h à 17h au stade de Virey-le-Grand, et le samedi 10 septembre de 15h à 18h au stade de Fragnes-la-Loyère.



La reprise des cours est prévue le mercredi 14 septembre.

L’assemblée générale se tiendra le samedi 10 septembre à 9h30 à la salle du bicentenaire de Fragnes la Loyère, celle ci sera suivie d’un moment festif pour fêter la récente fusion des clubs.



Amandine Cerrone