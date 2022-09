Le tissu associatif de Mercurey donnait rendez-vous ce samedi

Premier week-end de la rentrée de septembre et traditionnel forum des associations du village de Mercurey ce samedi. A l'invitation de la municipalité, les associations ont répondu présentes ce samedi, même si certaines affichent déjà des niveaux d'adhésions proches de la saturation, "mais peu importe c'est important de jouer le jeu !". Pour petits et grands, le village fort de ses quelques 1500 habitants, propose un certain nombre d'activités qui permettent localement de se dépenser et de s'épanouir. Toutes les associations se tiennent à votre disposition pour vous accueillir tout au long de l'année... n'hésitez pas à vous rapprocher de la mairie afin de disposer des contacts ! En attendant, bonne rentrée à tous !

L.G