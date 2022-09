A Chalon-sur-saône, les braqueurs des commerçants du Plateau Saint Jean aussitôt interpellés

Il était guère plus de 8h quand les faits se sont produits au centre commercial du Plateau. Cible des braqueurs, armés, pour l'un d'un couteau et pour l'autre d'une arme à feu, le bureau de tabac tenu par Jean-Michel Morandière, élu de la ville de Chalon sur Saône. Une belle frayeur qui s'est terminée sans casse. Le préjudice s'est élevé à quelques centaines d'euros. Après le signalement auprès des forces de l'ordre et le recoupement avec les images des vidéo-surveillance, le premier individu a été interpellé par les policiers chalonnais peu de temps après les faits. Le second braqueur s'est retrouvé interpellé en début d'après-midi.

L.G