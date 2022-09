PSYARTFORMATION organise une conférence intitulée : Malade sur prescription – le syndrome de Lyell ou syndrome de l’écorché vif

La conférence sera animée par Bénédicte HERBIN et Christophe RAMOND, auteurs du livre intitulé « Manque de peau ».

Le syndrome de Lyell est une allergie médicamenteuse.

Elle est extrêmement rare, deux cas sur un million, très grave (mortelle dans un quart des cas) et extrêmement douloureuse.

Elle se caractérise par une destruction soudaine de l’épiderme et des muqueuses, laissant des plaies à vif et suintantes à la surface de l’organisme mais aussi à l’intérieur de celui-ci.

Le traitement s’apparente à celui des grands brûlés. A cette phase aiguë qui vient d’être décrite, suit une phase chronique causée par les séquelles inhérentes au syndrome.

Elles sont variées, plus ou moins handicapantes ; pour les cas les plus graves : cécité partielle ou totale, insuffisance respiratoire, amputation de parties d’intestin …

La conférence sera suivie d’un Questions/réponses et d'un temps convivial pour rencontrer les auteurs. Elle se déroulera à PSYARTFORMATION, 9 Ter rue des Pattes à Chalon sur Saône, le 17 septembre à 19 heures.

Entrée au chapeau et sur réservation par mail à l'adresse : [email protected] en précisant le nombre de personnes. Places limitées.

