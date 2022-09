Une belle nouvelle saison s’annonce pour le choeur Opus 71

Avec l’arrivée d’un nouveau chef en 2021, le choeur chalonnais OPUS 71 a offert de magnifiques concerts autour de la Messe de Minuit de Charpentier lors des fêtes de Noël, puis un Alléluia de Haendel et une reprise du Requiem de Mozart, en version piano, pour cette saison 2021 - 2022.

Un riche bilan musical

A l’heure de la reprise pour la saison 2022 - 2023, le choeur a fait un bilan au cours de son assemblée générale statutaire sous la présidence de Sophie Manesse, cette dernière ayant repris le flambeau en cours d’année, succédant à Françoise Reynaud laquelle a du lever le pied pour question de santé. Des remerciements sont allés dans sa direction pour avoir osé se lancer à la tête de ce choeur, connu et reconnu régionalement, qui risquait de cesser ses activités faute de Président et de Chef de choeur.

Une solution a été trouvé en septembre 2021 avec l’arrivée de Didier Charton-Vachet, un homme du métier qui a redonné l’impulsion nécessaire pour réaliser ce qu’il signifiera dans son intervention : « Un enchantement car vous vous êtes pliés à mes exigences, à mes manies, à ma vitesse de croisière et le ton a beaucoup changé. Vous avez compris dans quel sens je voulais allé, cette année nous allons faire du pianissimo. »

Un programme autour de Bach et Haendel

Deux concerts sont programmés pour cette saison. Un concert de Noël basé sur des Chorals et Cantates de Noël de J.S. Bach extrait de l’Oratorio. Un concert qui devrait avoir lieu le 16 décembre 2022 dans l’église du Sacré Coeur de Chalon sur Saône.

L’autre concert est programmé pour le mois de juin 2023 avec une oeuvre de Haendel « Ways of Zion do Mourn », oeuvre écrite pour les funérailles de la Reine Caroline. Un petit chef d’oeuvre de légèreté musicale qui, sans aucun doute, sied bien à ce choeur qui se perfectionne d’année en année. Deux journées pour ce concert de juin 2023, le 17 juin en la cathédrale St Vincent et le 18 juin dans l’abbatiale St Philibert de Tournus.

Donner des moyens aux formations musicales

Il appartiendra à André Genot, président de l’Union des Sociétés Musicales et Chorales Chalonnaises (USMCC) regroupant 17 formations musicales, d’apporter un soutien au choeur, tout en soulignant la nécessité, en direction de la Municipalité et du Conseil Communautaire, entre autres : « Il nous faut plus d’argent car nos formations ont des chefs professionnels qui apportent une valeur à nos réalisations et à nos choristes, mais aussi réfléchir à un lieu commun et spécifique pour présenter notre travail musical. » citant des bâtiments aménageables au Port Nord. L’adjointe à la culture de Chalon sur Saône ne pouvant apporter réponse étant excusée pour cette assemblée générale.

JC Reynaud