ELAN CHALON - "Sans vous, il n'y aurait pas d'Elan"

C'est un Elan Chalon combattif qui s'est affiché ce jeudi soir à Dracy-le-Fort à l'occasion du rendez-vous traditionnel proposé aux partenaires. "Vous avez devant vous, 80 % de votre salaire" a lancé Rémy Delpon, histoire de bien rappeler qu'un club sans des partenaires réguliers n'est rien. Et c'est bien le message que les uns et les autres ont tenu à prononcer ce jeudi soir.

A tour de rôle, les élus locaux, ont martelé le rôle indispensable de ce vivier indéfectible, qui année après année, renouvelle son soutien, malgré les temps difficiles et des résultats sportifs pas toujours au beau fixe.

"On va faire vibrer le Colisée"

C'est bien la tonalité générale affichée par ce nouvel effectif et en premier chef, la volonté portée par Savo Vucevic, le nouveau coach chalonnais. "On va vivre quelque chose de sympa cette année" a lancé Vincent Bergeret, "ça se sent. L'implication est là, et ce n'est pas le moment de nous lâcher. On compte sur vous".

"Le département de Saône et Loire est, et restera fidèle"

Par la voix de Jean-Vianney Guigue, conseiller départemental, représentant André Accary, le soutien du Conseil Départemental de Saône et Loire a été affiché, "plus que les résultats, on attend des émotions. Votre argent sert à financer le club mais aussi toutes les pratiques amateures. Cette année, on attend que vous nous fassiez vibrer".

"Ce qui compte, c'est de tenir dans l'épreuve" pour Gilles Platret

Le maire de Chalon-sur-Saône a salué les partenaires compte-tenu "que les contraintes qui vont suivre ne vont pas s'alléger", mais aussi le Président Bergeret "pour son discours de vérité et d'humilité". " L'enjeu est énorme que d'arriver à maintenir un réseau de partenaires dans des temps bousculés".

Gilles Platret n'a pas oublié de rappeler toute l'importance du Colisée "dans l'envie de retrouver des liens sociaux normaux. L'Elan et le Colisée sont des points de repère indispensables à la fierté de tout un territoire".

"Un état d'esprit général à tricoter"

Marie Mercier, Sénateur de Saône et Loire a salué les partenaires "c'est un état d'esprit à tricoter pour gagner, entre les partenaires et les supporters. C'est eux qui poussent l'Elan". Des propos confirmés par Louis Margueritte, député de la circonscription.