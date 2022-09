Retour au parquet pour l’équipe seniors de l’Amicale Laïque de Basket de Chagny!

L’équipe senior masculine de l’ALCB (Amicale Laïque Chagny Basket) qui évolue en Régionale 3, a repris le chemin de l’entraînement cette semaine.

Info Chalon a rencontré le président de l’association Christian Perrot ainsi que Gaël Carré, agent en charge du développement sportif.



Tandis que le premier est en poste depuis 3 ans et avoue avoir pris la présidence pour éviter «de laisser le club tomber en sommeil », le second, lui arrive tout juste dans l’équipe, appelé à la rescousse par son ami Yves Impenge, coach de l’équipe senior masculine depuis 2 ans.

« Il m’a appelé la saison dernière pour que je l’épaule un peu et j’ai eu un coup de cœur pour l’esprit familial de ce club. J’ai donc décidé d’intervenir cette année en tant qu’agent en charge du développement sportif. » a précisé Gaël à info Chalon.

C’est donc à l’aube des 80 ans du club, qui seront fêtés au printemps 2023, que l’ALCB fourmille de projets.

« Globalement, nous souhaitons faire évoluer le club, renouer avec la vie médiatique, trouver de nouveaux partenaires, mettre un accent sur la formation etc. mais surtout nous souhaitons retrouver nos valeurs d’antan : le respect, l’amusement, le plaisir de jouer au basket surtout ! »

En effet, le club, fondé par Roger Milan, il y a donc près de 80 ans, est toujours resté familial. Tellement que le petit fils de ce dernier, Frédéric Milan, joue encore au club dans l’équipe loisir.

« Et ce n’est pas le seul exemple, on a énormément de jeunes ou de moins jeunes qui ont un lien de parenté, et puis ceux qui ont commencé tôt sont encore là » a confié Christian, un brin amusé.

« Nous avons également des enjeux sportifs avec la compétition, nous visons notamment la montée pour l’équipe senior masculine.

Aussi, depuis cette année, nous avons créé une équipe senior féminine : ce sont les filles de l’équipe loisir de l’an dernier qui se sont données le défi de reprendre la compétition ! » a ajouté Gaël.



Le prochain rendez-vous pour l’équipe senior masculine c’est dès le 25 septembre à Val de Gray.

Si vous aussi vous souhaitez venir fouler le paquet ou si vous souhaitez inscrire votre enfant c’est encore possible, plus d’infos sur la page Facebook du club ici.



Amandine Cerrone.