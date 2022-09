Forum des associations de Givry : il est encore temps d'adhérer !

Depuis 9 heures jusqu'à plus de midi et demi, elles ont ainsi pu présenter leur raison d'être et proposer aux visiteurs de venir grossir les rangs de leurs membres. Si certains chapiteaux étaient dressés à l'extérieur, comme le Moto Club Henri IV et ses 85 bikers et l'Amicale des Sapeurs-Pompiers et ses jeunes recrues, l'essentiel de l'évènement s'est déroulé au sein même du gymnase.

Un large panel d'activités

Si vous êtes indécis ou si vous souhaitez faire découvrir différentes disciplines à votre enfant, faîtes votre choix parmi les nombreux clubs de sport qui vont du football (US Givry–Saint-Désert) aux arts martiaux (Givry Boxe Thaï Boran, Givry Aïkido, Judo Club) en passant par la danse, le tennis et le badminton, la gymnastique et le yoga. De quoi bien se muscler de la tête aux pieds.

Vous n'êtes pas très physique, pourquoi ne pas vous mettre à la musique ? Outre Chor'Homs ou Cédélé et ses assourdissantes percussions africaines qui ont empli le gymnase peu avant midi, en rythme avec une chorégraphie des femmes de Tocade, l'école de musique de Givry forme à la pratique de l'accordéon et des percussions, bois et cuivres, pouvant même déboucher sur une intégration dans l'harmonie municipale.

Âmes citoyennes, engagez-vous auprès de Femmes Solidaires et de Peuples Solidaires, d'AGEP, qui promeut le non-gaspillage des ressources alimentaires (Fête de la Pomme le 2 octobre à Cortiambles, pensez-y si votre jardin est en surproduction de fruits), et de l'Amicale pour le Don du Sang bénévole, dont Colette Cavard vous convie à la prochaine collecte toute la matinée du 26 octobre à la salle des fêtes (pour rappel, vous devez avoir de 18 à 71 ans et peser au moins 50 kg).

Dans le domaine culturel, le Théâtre de Bacchus vous ouvre ses portes, tout comme Animation en Côte Chalonnaise (A2C) qui propose des évènements toute l'année, ce mois d'octobre étant consacré à George Sand. Pour soutenir le patrimoine historique et en particulier la rénovation de l'église de Cortiambles, faîtes en don à l'ASDEC. Que vous soyez germanophone ou seulement germanophile, n'hésitez pas non plus à rejoindre les 25 familles du comité de jumelage avec la ville rhénane d'Oppenheim, car même si le maire Sébastien Ragot a eu l'occasion de s'entretenir avec sa nouvelle homologue allemande, les générations passent et les liens se relâchent.

Enfin, Givry Culture Loisirs anime diverses activités par le biais de ses club de lecture, club de bridge, ateliers scrapbooking et d'arts du tissu, et vous invite également à (re-)découvrir ou à pratiquer l'anglais.

Projet-phare : un orgue pour Givry

Une association en revanche se distingue, celle de Givry.Orgues. Présidée par Christophe Pellereau, elle vise à la création d'un orgue à horizon 10 ans, sous réserve de restauration de la nef de l'église et d'accord des Monuments Historiques. En cours de financement pour un coût de 700 000 €, la conception tant du coffre extérieur que du système acoustique est actuellement à l'étude et les premières images devraient être présentées à la population au premier trimestre 2023.

La présence d'un orgue est un investissement à très long terme, de l'ordre du demi-millénaire (une quinzaine de générations), à la valeur patrimoniale ajoutée d'autant plus inimaginable que cet orgue intégrerait un bâtiment signé Émiland Gauthey (1792) dont la valeur architecturale, mélange de style classique et antique (clocher en obélisque égyptien) le classe dit-on ex-aequo avec le Panthéon à Paris. Ce projet, placé sous la direction de Frédéric Didier, maître d'œuvre et avant tout architecte en chef du Château de Versailles, débouchera également sur un instrument servant aux élèves du conservatoire.

Médaille de la Ville pour Nicole Voisin

Pour clore la rencontre, l'adjointe en charge de la vie associative et culturelle Marie-Noëlle Le Carrer s'est exprimée afin de remercier les bénévoles qui sont un rouage local essentiel : « La vie serait bien triste sans vous ». Elle a également félicité les Givrotins qui ont excellé à l'échelle nationale et mondiale, tel le Givry Starlett Club, qu'on ne présente plus, Léandre Renaud en gymnastique artistique et Margot Pompanon en Tour de France féminin, ou encore Mathilde Fantin et Morgane Franco, du 32e rallye Aïcha des Gazelles. Elle a alors déclaré Givry « terre fertile pour les talents » avant de rappeler un proverbe chinois selon lequel « lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se changent en or ».

À son tour, Sébastien Ragot a expliqué que cette très belle image donnée à l'international n'était pas un pur hasard mais un travail de longue haleine, puis a mis à l'honneur Nicole Voisin pour ses 45 années d'engagement collectif dans le catéchisme et dans les activités manuelles, auxquels le maire se souvient avoir participé étant enfant, et lui a décerné la Médaille de la Ville au nom du conseil municipal.

Enfin, pour Sébastien Martin, « on sent que la vie reprend » après deux années de COVID. Le président du Grand Chalon a ensuite confirmé le rôle nécessaire des associations pour le lien social. Étaient également présents à l'évènement le député Rémy Rebeyrotte ainsi que le père Nicolas Berthier, de la paroisse de Saint-Symphorien-en-Côte-Chalonnaise, dont la messe d'installation sera célébrée demain à 10h30 à l'église de Givry.