La triplette Hatchadourian-Zyskowski-Laanaya remporte la finale du 43e National pétanque de Chalon face à l’équipe de France espoir 13 à 12

Finale à rebondissement!

On ne donnait pas cher de la triplette Michel Hatchadourian- Quentin Zyskowski- Malik Laanaya face à l’équipe de France Espoir composée de Samuel Lamare-Mayron Baudino-et Flavien Sauvage quand au bout de 25 minutes de partie, l’équipe de France menait aisément 11 à 0 .

Mais tout le monde sait bien que dans la pétanque, une partie n’est jamais gagnée dès l’instant que tu n’es pas fichu d’arriver à 13 et c’est ce que les jeunes de l’équipe de France devront retenir de cette finale, eux qui vont aller disputer les championnats d’Europe en Espagne.

Les jeunes espoirs ont pris une correction de carreaux lors de la dernière mène, notamment avec un premier carreau sur place de Quentin Zyskowski et pour terminer la partie de toute beauté un autre carreau sur place de Michel Hatchadourian qui soldait la cette belle finale sur le score de 13 à 12 après 55 minutes de jeu.

C'est à 16 heures 55, après la traditionnelle cérémonie du protocole, dirigée par Jean Luc Robert, devant 2000 personnes, que s'est déroulée la finale triplette séniors hommes du 43e National pétanque de la ville de Chalon-sur-Saône.

Info-chalon vous propose de revivre le déroulement de la partie

1ere mène : Triplette France Espoir 2 Triplette Hatchadourian 0

2ème mène : Triplette France Espoir 6 Triplette Hatchadourian 0

3ème mène : Triplette France Espoir 11 Triplette Hatchadourian 0

4ème mène : Triplette France Espoir 11 Triplette Hatchadourian 3

5ème mène : Triplette France Espoir 11 Triplette Hatchadourian 4

6ème mène : Triplette France Espoir 11 Triplette Hatchadourian 5

7ème mène : Triplette France Espoir 11 Triplette Hatchadourian 7

8ème mène : Triplette France Espoir 12 Triplette Hatchadourian 7

9ème mène : Triplette France Espoir 12 Triplette Hatchadourian 11

10ème mène : Triplette France Espoir 12 Triplette Hatchadourian 13

Score final : Triplette Hatchadourian bat Triplette France Espoir 13 à 12

Statistiques tirs Michel Hatchadourian: 12 tirs 7 frappes 1 carreau sur place et 4 trous.

Statistiques tirs Quentin Zyskowski : 16 tirs 7 frappes, 3 carreaux sur place, 1 but et 5 trous

Statistiques tirs Mayron Baudino : 10 tirs 5 frappes, 1carreau sur place et 4 trous

Statistiques tirs Mayron Baudino Flavien Sauvage : 7 tirs, 1frappe, 3 carreaux et 3 trous

Lors de cet événement, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Fabrice Faradji, Conseiller Municipal, Délégué aux grands équipements sportifs, Bruno Rochette, Conseiller Municipal, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Pierre Carlot, Conseiller Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Robert Dutronc Président du Comité de Saône et Loire de pétanque…

Info-chalon remercie toute l'équipe du National (bénévoles, organisateurs, speaker...), les joueuses, joueurs et arbitres pour leur gentillesse, disponibilité et accueil !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B