Chalon-sur-Saône : La triplette Laetitia Perrousset-Sana Vorillion et Agnès Vergnaud remporte la Finale du National femmes « Sport GF »

Il aura fallu 12 mènes et 1 heure 30 de jeu pour que la triplette Perrousset l’emporte 13 à 10 après avoir mené toute la partie !

Ce dimanche après-midi, aux alentours de 16 heures 55, après la cérémonie du protocole, devant 2000 personnes et en même temps que le 43ème National pétanque homme, se déroulait la finale National femme « sport GF ».

La triplette Laetitia Perrousset, Sana Vorillion et Agnès Vergnaud a longtemps dominé au score, pour mener 9 à 0, avant de se faire remonter par la triplette Marion Monthé, Elise Cornilleau et Solène Bernardeau 9 à 10

Une victoire qui a été concrétisée 3 mènes plus tard et après 1 heures 30 de jeu par Laetitia Perrousset, Sana Vaurillon et Agnès Vergnaud qui remportent le National femme sur le score de 13 à 10

Voici le déroulement de la rencontre.

1ère mène Triplette Perrousset 4 Triplette Monthé 0

2ème mène Triplette Perrousset 6 Triplette Monthé 0

3ème mène Triplette Perrousset 9 Triplette Monthé 0

4ème mène Triplette Perrousset 9 Triplette Monthé 1

5ème mène Triplette Perrousset 9 Triplette Monthé 3

6ème mène Triplette Perrousset 9 Triplette Monthé 4

7ème mène Triplette Perrousset 9 Triplette Monthé 8

8ème mène Triplette Perrousset 9 Triplette Monthé 10

9ème mène Triplette Perrousset 9 Triplette Monthé 10 (sortie de but)

10ème mène Triplette Perrousset 11 Triplette Monthé 10

11ème mène, Triplette Perrousset 11 Triplette Monthé 10 (sortie de but)

12ème mène, Triplette Perrousset 13 Triplette Monthé 10

Info-chalon remercie toute l'équipe du National (bénévoles, organisateurs, speaker...) arbitres joueuses et joueurs pour leur gentillesse, disponibilité et accueil !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B