En Bourgogne-Franche Comté, faites connaitre votre initiative exemplaire

Vous êtes une association, une entreprise et vous portez un projet ou une initiative conforme aux valeurs de l'économie sociale et solidaire en Bourgogne-Franche-Comté ?

Présentez votre candidature du 5 septembre au 5 octobre 2022 !

Cette année encore et pour la 16e édition, la Région organise le concours régional de l'économie sociale et solidaire dans le but de valoriser les initiatives exemplaires et/ou innovantes, porteuses de valeurs et des succès de l'économie sociale et solidaire (ESS) en Bourgogne-Franche-Comté.

Par cette démarche, la Région souhaite distinguer des projets dans le domaine de l'ESS, situés en Bourgogne-Franche-Comté et mis en place depuis au moins un an ou en projet, et ainsi encourager le développement de l'ESS sur son territoire.

En plus de donner davantage de visibilité à votre projet, ce concours est l'occasion d'informer le grand public sur les réalisations et sur les potentialités économiques des entreprises de l'ESS par l'exemple.

Avec une dotation globale de 22 000 euros octroyée par la Région Bourgogne-Franche-Comté, six prix seront décernés : cinq prix de 4 000 euros et un prix "coup de coeur du jury" pour un projet en développement de 2 000 euros.

N'hésitez pas à relayer cette information autour de vous.



Pour plus d'informations et déposer votre candidature :

https://jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr/concours-economie-sociale-et-solidaire/